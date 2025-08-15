МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны поразили технику, позиции и связь ВСУ в зоне спецоперации

Все удары велись в режиме реального времени. Камеры фиксировали приближение FPV-дронов к целям «глазами» операторов.
2025-08-15 16:38:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало нарезку кадров, снятых с бортов ударных FPV-дронов, задействованных расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне СВО. Видео демонстрирует поражение автомобильной и бронетехники, включая иностранные образцы, наземных робототехнических комплексов, элементов систем связи, пунктов временной дислокации ВСУ, а также воздушные тараны вражеских БПЛА.

В отдельном фрагменте показано, как оператор направляет беспилотник на замаскированный автомобиль, укрытый маскировочной сетью в густой зеленой растительности, в другом отрывке видно, как дрон наводится на антенну связи, установленную на крыше здания. Следующий эпизод запечатлел атаку на крупный вражеский коптер «Баба-яга» - FPV-дрон приближается к цели, после чего изображение обрывается, что указывает на момент тарана.

Есть и кадры, снятые с тепловизора, когда с левой стороны экрана виден момент поражения объекта с характерным облаком дыма, справа - приближение к цели и яркая вспышка в момент удара. В другом эпизоде FPV-дрон атакует объект, обозначенный как ПВД (пункт временной дислокации). С высоты хорошо видна его позиция на открытой местности.

Также показаны кадры удара по полевому укреплению. Сначала камера фиксирует подход к укрытию, затем - момент взрыва с разлетом земли и дымом, поднимающимся над позицией. Минобороны регулярно публикует нарезки кадров с работой операторов центра «Рубикон» по объектам ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #FPV-дрон
