Военнослужащие Монголии прибыли в Бурятию на учения «Селенга-2025»

На полигоне Бурдуны состоялась торжественная встреча монгольских военнослужащих.
2025-08-15 15:29:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил Монголии прибыли в Бурятию для участия в международных российско-монгольских межвидовых учениях «Селенга-2025». Пересечение государственной границы прошло в городе Кяхта, после чего на полигоне Бурдуны в торжественной обстановке встретили гостей, сообщает Министерство обороны РФ.

Временно исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Владимир Белявский, приветствуя участников, выразил уверенность, что совместные тренировки повысят боеспособность вооруженных сил двух стран и станут примером дружбы между Россией и Монголией.

Программа учений включает отработку тактических действий, культурные дни России и Монголии, а также совместный штурм объекта в приграничном районе, где условный противник закрепился на местности.

В эпизодах задействуют штурмовую и армейскую авиацию, расчеты беспилотников, артиллерию, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах, а также спецназ двух стран.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Монголия #бурятия #Селенга-2025
