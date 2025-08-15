Су-34 сровнял с землей пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Во время удара экипаж применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Летчики действовали в зоне ответственности группировки «Центр».
После выполнения боевой задачи самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ранее Су-34 уничтожил еще один ПВД с украинским боевиками в зоне спецоперации.
Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»