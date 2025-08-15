МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Су-34 сровнял с землей пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Одного удара хватило, чтобы стереть вражеские позиции.
2025-08-15 05:54:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Во время удара экипаж применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Летчики действовали в зоне ответственности группировки «Центр».

После выполнения боевой задачи самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Су-34 уничтожил еще один ПВД с украинским боевиками в зоне спецоперации.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

