Су-34 сровнял с землей пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Во время удара экипаж применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Летчики действовали в зоне ответственности группировки «Центр».

После выполнения боевой задачи самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Су-34 уничтожил еще один ПВД с украинским боевиками в зоне спецоперации.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.