Для бойцов группировки «Север» провели службу в тыловом районе СВО

В полевом храме Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» в тыловом районе СВО на Харьковском направлении провели службу для бойцов. В ходе литургии военнослужащие исповедались и причастились.

После службы настоятель храма иеромонах Арсений прочитал проповедь и поблагодарил бойцов, защищающих Отечество. Он также благословил их на победу над врагом.

В пунктах дислокации группировки войск «Север» открываются новые храмы. Это дает военнослужащим возможность уединиться, пообщаться с батюшкой и совершить молитву. Как отмечают сами бойцы, после этого на душе становится легче.

Ранее сообщалось об открытии нового храма на Харьковском направлении в тыловом районе СВО. В его освящении приняли участие военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север»

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.