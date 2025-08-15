МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Для бойцов группировки «Север» провели службу в тыловом районе СВО

Настоятель храма провел проповедь, поблагодарил бойцов за их службу и благословил их на победу.
2025-08-15 04:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В полевом храме Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» в тыловом районе СВО на Харьковском направлении провели службу для бойцов. В ходе литургии военнослужащие исповедались и причастились.

После службы настоятель храма иеромонах Арсений прочитал проповедь и поблагодарил бойцов, защищающих Отечество. Он также благословил их на победу над врагом.

В пунктах дислокации группировки войск «Север» открываются новые храмы. Это дает военнослужащим возможность уединиться, пообщаться с батюшкой и совершить молитву. Как отмечают сами бойцы, после этого на душе становится легче.

Ранее сообщалось об открытии нового храма на Харьковском направлении в тыловом районе СВО. В его освящении приняли участие военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север»

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #служба #храм #литургия #харьковское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 