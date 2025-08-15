МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью над регионами России сбили 53 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО сработали, в том числе, в Курской и Самарской областях.
2025-08-15 07:29:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили над регионами РФ 53 дрона украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что в Курской области сбили 13 дронов и 11 - в Ростовской. Еще семь аппаратов уничтожили в небе над Самарской областью, шесть сбили в Белгородской области, пять - в Орловской области. Также сообщается, что по четыре БПЛА уничтожили в Брянской и Воронежской областях и по одному в Саратовской области, Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. так, 14 августа над Россией сбили 44 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
