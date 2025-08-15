МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало уничтожение украинского Т-80БВ на Сумском направлении

Серией точных ударов расчета FPV-дронов КВН центра «Рубикон» боевая машина противника была подожжена и уничтожена.
2025-08-15 17:31:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы расчета FPV-дронов по замаскированному танку Т-80БВ ВСУ в районе населенного пункта Кияница на Сумском направлении. Съемка велась с бортовых камер ударных беспилотников - зритель видит картинку именно так, как ее наблюдали операторы в реальном времени, направляя дроны к цели.

На кадрах видно, как один из дронов пробирается сквозь густую растительность, движется мимо маскировочной сети и выходит на замаскированный танк. При приближении объект выделен и идентифицирован как Т-80БВ. Первый удар приходится в переднюю часть машины, под ствол рядом с противокумулятивной решеткой.

Дальнейшие кадры фиксируют серию попаданий, дроны поочередно влетают в машину. На заключительных секундах видно, как внутри бронетехники разгорается сильный пожар. В результате серии точных ударов замаскированная боевая машина противника была уничтожена.

Ранее ведомство опубликовало нарезку кадров, снятых с бортов ударных FPV-дронов, задействованных расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #FPV-дроны
