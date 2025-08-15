Расчет РСЗО БМ-21 «Град» Костромских артиллеристов-десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе населенного пункта Николаевка к западу от Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведка выявила сосредоточение живой силы противника в лесу близ села Николаевка. ВСУ обустроили опорный пункт, подготовленный для удержания позиций и предотвращения наступления наших штурмовых подразделений.

Получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» костромских десантников быстро заняли огневые позиции и точным залповым ударом реактивных ракет поразили указанные участки, уничтожив пехоту противника. Затем штурмовые группы ВДВ вошли в опорный пункт и провели его зачистку, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.