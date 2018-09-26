Авиаполк в ЗВО завершит комплектование новыми истребителями Су-30СМ

Пара многофункциональных истребителей Су-30СМ войдет в боевой состав эскадрильи авиационного полка, дислоцированного в Курской области. С их появлением авиаполк будет полностью укомплектован новой техникой.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, летный и технический состав эскадрильи уже прибыл на авиационный завод «Иркут» для проверки двигателей, основных систем и подготовки к перелету. Новейшие истребители пополнят парк боевых машин эскадрильи на аэродроме Халино. В ближайшее время летчики приступят к проведению первых полетов, а затем экипажи перелетят на новых Су-30СМ к месту постоянного базирования.

В сообщении подчеркивается, что все летчики уже имеют опыт по облету новейшей авиационной техники, а также опыт перелета из Иркутской области в Курск без посадки. В Курске к эксплуатации новых самолетов приступят летчики, прошедшие двухмесячную теоретическую переподготовку на новый тип авиационной техники в Липецком авиацентре.

Получение очередной пары боевых самолетов позволит завершить комплектование авиационного полка новой техникой с опережением срока. Принимаемая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.