Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Подводное вождение: танкисты ЮВО отработали преодоление реки «вброд»

Алексей Савелов
07:20 26.09.2018
Военнослужащие танковых подразделений учились «ходить по дну» на лучшем в ЮВО вододроме.
Подводное вождение: танкисты ЮВО отработали преодоление реки «вброд»
Фото: Минобороны РФ

На полигоне Прудбой подвели итоги летнего периода занятий по форсированию танкистами водной преграды. На полигоне сегодня созданы условия для отработки подводного вождения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Накануне прибытия на Прудбой первых танковых подразделений на вододроме и других учебных местах была проделана большая подготовительная работа: очищена от грязи и ила и отремонтирована чаща вододрома, а также укреплены в ней спуски и подъемы...

Во время занятий танкситов знакомят с средствами дыхания под водой: с изолирующим дыхательным аппаратом ИП-5, требованиями безопасности при работе с ним и порядком подготовки и использования ИДА ИП-5 под водой. Более того, танкистов готовят к различного рода эктремальным ситуациям, например, зхатоплению танка. Разумеется, отрабатываются действия в этом случае на специальных гидротренажерах.

На сегодняшний день практически все танковые подразделения ЮВО, у которых на вооружении стоят танки Т-72Б3 и Т-90А, прошли специальный курс подготовки управления танком под водой. Всего же в летнем периоде обучения более 1000 танкистов из воинских частей и соединений, дислоцированных на Ставрополье, в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Волгоградской и Ростовской областях, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии, занимались на вододроме полигона Прудбой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.09.2018, 14:03
В США спрогнозировали популярность Су-35 у иностранцев
Дата25.09.2018, 11:33
Поставки С-300 позволят закрыть воздушное пространство Сирии там, где это потребуется - МИД РФ
Дата24.09.2018, 23:26
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим игроком года по версии FIFA
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата26.09.2018, 08:59
Ударный экраноплан: ужас, летящий над гребнями волн
Дата26.09.2018, 08:07
Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:07 Вопросы истории
Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
06:21 В стране и мире
«Защитник» всей Европы: на Украине развеяли мифы о «самой сильной армии»
04:47 В стране и мире
В «Автодоре» объявили о начале работ над автотрассой Москва - Казань
02:28 В стране и мире
Видео
Зашел и вышел: Порошенко случайно оказался в переговорной Лаврова в ООН
23:44 В стране и мире
Видео
Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова
Видео
Пассажирский самолет попал в воронку шторма «Али» при заходе на посадку: страшные кадры
Видео
«Красный предвестник» Нибиру: американец снял загадочное небесное явление
«Смертельная спираль» MH370: последние секунды полета Boeing показали на видео
Видео
Морского «монстра» с огромной пастью показали на видео
Видео
Синоптики анонсировали третью волну «бабьего лета» в Москве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.