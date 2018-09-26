Подводное вождение: танкисты ЮВО отработали преодоление реки «вброд»

На полигоне Прудбой подвели итоги летнего периода занятий по форсированию танкистами водной преграды. На полигоне сегодня созданы условия для отработки подводного вождения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Накануне прибытия на Прудбой первых танковых подразделений на вододроме и других учебных местах была проделана большая подготовительная работа: очищена от грязи и ила и отремонтирована чаща вододрома, а также укреплены в ней спуски и подъемы...

Во время занятий танкситов знакомят с средствами дыхания под водой: с изолирующим дыхательным аппаратом ИП-5, требованиями безопасности при работе с ним и порядком подготовки и использования ИДА ИП-5 под водой. Более того, танкистов готовят к различного рода эктремальным ситуациям, например, зхатоплению танка. Разумеется, отрабатываются действия в этом случае на специальных гидротренажерах.

На сегодняшний день практически все танковые подразделения ЮВО, у которых на вооружении стоят танки Т-72Б3 и Т-90А, прошли специальный курс подготовки управления танком под водой. Всего же в летнем периоде обучения более 1000 танкистов из воинских частей и соединений, дислоцированных на Ставрополье, в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Волгоградской и Ростовской областях, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии, занимались на вододроме полигона Прудбой.