Соболезнования в связи с гибелью российского Ил-20 поступают со всего мира
Представители Белорусии, Сербии, Таджикистана, Казахстана и Венесуэлы направили телеграммы с соболезнованиями в адрес главы Минобороны РФ.
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Слова скорби и соболезнований идут сегодня в адрес родственников погибших летчиков Ил-20. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В настоящий момент такие телеграммы военное ведомство уже получило от президента Сербии А.Вучича, губернатора Тульской области А.Г. Дюмина, глав военных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, а также со стороны МИД Венесуэлы.
Напомним, что российский Ил-20 сбили 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим.