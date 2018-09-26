Соболезнования в связи с гибелью российского Ил-20 поступают со всего мира

Слова скорби и соболезнований идут сегодня в адрес родственников погибших летчиков Ил-20. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В настоящий момент такие телеграммы военное ведомство уже получило от президента Сербии А.Вучича, губернатора Тульской области А.Г. Дюмина, глав военных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, а также со стороны МИД Венесуэлы.

Напомним, что российский Ил-20 сбили 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим.