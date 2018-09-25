«Стрельба» под Смоленском: военные ЗВО ударили по «противнику» из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Огневую подготовку на полигонах области сейчас проходят около десяти тысяч военнослужащих первой гвардейской танковой армии.
На полигонах Смоленской области началась огневая подготовка. Мотострелки выполняют стрельбы в составе отделений и расчетов.
Военнослужащие используют штатное стрелковое оружие, ручные и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.
Мишени - динамические и статические. Мотострелки отрабатывают тактику действий в обороне и наступлении. Огневую подготовку сейчас проходят около десяти тысяч военнослужащих первой гвардейской танковой армии.