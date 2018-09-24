Иконы с частицами мощей православных святых переданы в храм при Генштабе ВС РФ

Церемония передачи в дар храму Преподобного Сергия Радонежского икон с частицами мощей святых Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Федора Ушакова, великомученика Дмитрия Солунского и частицы Честнаго Древа Животворящего Креста Господня состоялась в Москве.

Мероприятие проводилось в целях укрепления духовных и нравственных качеств военнослужащих и гражданского персонала при содействии благотворительного фонда святого мученика Вонифатия и благотворительного фонда «Солдатский крест».

В храме Преподобного Сергия Радонежского при Генеральном штабе ВС РФ отслужена торжественная литургия. После литургии четыре иконы с частицами мощей святых праведных воинов были переданы заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову. Также в церемонии принял участие заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.

Иконы с частицами мощей в Москву доставила президент фонда святого великомученика Вонифатия Наталья Мезенцева.

Передача святынь прошла в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства», проводимой Всемирным русским народным собором по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.