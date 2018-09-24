Новые физические принципы и искусственный интеллект: начальник Михайловской академии рассказал о будущем артиллерии

О том, почему ракетно-артиллерийское образование должно быть всегда на высоте, об искусственном интеллекте в современном бою и математической культуре артиллеристов, о сирийском опыте и о том, как применение ударных дронов и «джихад-мобилей» влияет на картину боевых действий, еженедельнику «Звезда» рассказал начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

- Сергей Анатольевич, Вы, конечно же, в курсе, что мы находимся на пороге очередной революции в военном деле. Так, по крайней мере, утверждают специалисты. Насколько тема обновления актуальна для Михайловской военной артиллерийской академии?

- В истории академии, насчитывающей без малого 200 лет, достаточно примеров, когда коллектив военного вуза с успехом отвечал на вызовы времени. Но есть и обратные примеры.

- Как-то быстро Вы перешли к недостаткам...

- На ошибках тоже учатся. Наиболее поучительные из них относятся к рубежу ХIХ-ХХ веков. В то переломное для военной теории и практики время в академии не сумели своевременно оценить значимость подготовки командных кадров оперативно-тактического звена. Читать далее...