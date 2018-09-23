Минобороны раскритиковало действия Израиля по сотрудничеству по Сирии

В Министерстве обороны России не понимают действий Тель-Авива в контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении. С таким заявлением выступил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге по крушению российского самолета Ил-20 у берегов Сирии в результате действий ВВС Израиля.

Как рассказал генерал-майор, поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе.

«Вы знаете, что у нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим, как в воздухе, так и на земле», - объяснил Конашенков.

Он подчеркнул, что российская сторона, ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу безопасности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

«За время действия договоренностей командному центру ВВС Израиля было направлено 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Вместе с тем израильская сторона давала уведомление лишь 25 раз, только непосредственно перед самими ударами», - заявили в Минобороны.

По словам генерал-майора, действия экипажей израильских истребителей F-16, в результате действий которых был сбил сирийскими средствами ПВО российский разведывательный самолет, стали «крайне неблагодарным ответом на все то, что было сделано Российской Федерацией для Государства Израиль и израильтян в последнее время».

Ранее Министерство обороны раскрыло детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября. В результате трагедии погибли 15 российских военнослужащих.