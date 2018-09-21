Фестиваль юнармейцев «В центре событий» прошел на берегу Японского моря

Более тысячи юнармейцев провели начало осени во всероссийском детском центре «Океан». Многие впервые улетели так далеко от дома, чтобы принять участие в фестивале «В центре событий», который проходил на берегу Японского моря.

«Мы не зря летели с Калининграда до Владивостока, на другой конец страны. Тут очень насыщенная программа. Буквально ни одной свободной минуты. Всегда что-то делаем, куда-то ходим», - рассказал юнармеец Олег Шибаев.

Собраться всем вместе удается разве что на церемонии закрытия смены Всероссийского детского центра «Океан». Одновременно здесь проводились всероссийский слет кадетских корпусов и классов, школа юнг, программа «юнармейские маршруты», фестиваль российского движения школьников. У каждой дружины – своя программа.

За кубок командующего Тихоокеанским флотом по морскому многоборью, не обращая внимания на мозоли от весел, девчонки готовы бороться наравне с парнями.

«Понятно, что они физически превосходят нас в силе, но мы правильно распределяем людей в шлюпке, чтобы по силе мы были примерно равны. И мы, девочки, стараемся подстраиваться, соответствовать. И таким образом работаем командой», - рассказала Полина Рыжова.

Уже завтра юные патриоты будут прощаться с «Океаном» и друзьями. Но и дома будут чувствовать себя частичкой огромного кадетского и юнармейского братства.