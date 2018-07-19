«Орел» будет участвовать в репетициях Главного морского парада

Атомный подводный крейсер «Орел» вошел в порт Кронштадта, где присоединился к репетициям Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Атомный подводный крейсер "Орел" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Кронштадт, где находятся другие корабли - участники парада. Ранее их экипажи проводили отдельные тренировки в назначенном месте Финского залива», - сказано в сообщении.

«Орел» и «Маршал Устинов» позже других участников парада прибыли в Финский залив. Ранее они совершили межфлотский переход из Баренцева моря.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 29 июля 2018 года. Очередная репетиция пройдет 20 июля, генеральные - 22 и 26 июля.

Ранее «Орел» прибыл в Финский залив для участия в военно-морском параде.