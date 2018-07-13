Саперы ЮВО обезвредили около 4 000 боеприпасов в Ингушетии и Чечне

Военнослужащие инженерно-саперного батальона инженерной бригады Южного военного округа продолжают работы по сплошной очистке от взрывоопасных предметов на территории Чеченской республики и республики Ингушетия.

В настоящее время основные усилия военных инженеров направлены на разминирование горно-лесистого массива районов республик.

Всего за три месяца с начала сплошной очистки районов саперы ЮВО проверили более 1,4 тысячи гектаров, выполнив 71 % годового плана, при этом обнаружили и обезвредили около четырех тысяч взрывоопасных предметов.

Количество взрывоопасных предметов, обнаруженных за сутки, нередко доходит до 70 штук. Среди находок в основном неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, а так же другие боеприпасы. Такие находки саперы уничтожают на месте обнаружения накладным тротиловым зарядом.

К выполнению работ привлечено около 450 военнослужащих ЮВО и более 40 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнический комплекс «Уран-6».