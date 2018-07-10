Бомбардировщики ВВО прорвали ПВО «противника» и разбомбили его объекты

Прорыв ПВО «противника» и уничтожение его объектов неуправляемыми снарядами и ракетами отработали экипажи бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа. Удары наносились парами и звеньями.

В ходе тактических учений экипажи истребителей прикрытия Су-30СМ и Су-35С обеспечивали безопасность бомбардировщиков. В то время как Су-34 атаковали наземные цели, истребители ввязались в ближний воздушный бой с самолетами «противника».

Всего в маневрах приняли участие несколько десятков экипажей ВКС. Помимо боя на малых высотах, летчики тренировались в навигации, отрабатывали полет по маршруту и выход на точки в заданное время.