Москва чествует «защитников неба»: в «Патриоте» отметили вековой юбилей столичной системы ПВО

Торжества в честь столетия системы противовоздушной и противоракетной обороны столицы прошли в парке «Патриот». Ветеранов и военнослужащих частей ПВО, несущих боевое дежурство, поздравил командующий объединением противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Также в парке была организована статичная выставка вооружений и военной техники, охраняющих московское небо. На страже столичного региона сегодня находятся только самые современные образцы, при этом система противоракетной обороны Москвы постоянно модернизируется.

Решение задач по противовоздушной обороне столичного региона возложено на объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 «Триумф».