Мотострелки ЦВО предотвратили нападение «боевиков» на населенный пункт в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, уничтожили группировку условного противника, который планировал захват населенного пункта.

Как сообщает Министерство обороны РФ, согласно замыслу учения, разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов «Элерон» и «Орлан» обнаружило крупное скопление сил противника.

Использовав специальные средства разведки, военнослужащие перехватили радиопереговоры боевиков о готовящемся нападении на населенный пункт. Мотострелки заняли оборону и атаковали надвигающиеся отряды условного противника.

Затем военнослужащие выполнили разведывательно-поисковые действия по обнаружению и уничтожению разрозненных групп «боевиков».

В учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействованы около 100 единиц техники.

Мотострелки отрабатывают учебно-боевые действия по обороне и наступлению с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.