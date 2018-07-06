Мотострелки Балтфлота отработали действия в обороне и наступлении

Свыше трех тысяч военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота принимают участие в завершающем этапе учений, которые проходят сейчас на нескольких полигонах в Калининградской области.

Военнослужащие в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин отрабатывают действия в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности.

Мишени, имитирующие условного противника, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, самоходных артиллерийских установок, зенитных ракетно-пушечных комплексов, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. Половина боевых упражнений проводится в темное время суток.

Учения продлятся до середины июля.

Ранее мотострелки Балтфлота зачистили территорию от «боевиков» в Калининградской области.