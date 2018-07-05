Летчики морской авиации Балтфлота отработали дозаправку в воздухе

Дозаправку в воздухе отработали летчики морской авиации Балтийского флота.

В качестве воздушного танкера был задействован самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолетов. Всего к отработке сложного элемента привлекли более десяти летных экипажей авиабазы морской авиации флота. Дозаправка в воздухе проводилась как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары самолетов.

Данный вид является одним из самых сложных видов летной подготовки. К ней допускаются только опытные специалисты, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. Экипаж Ил-78 поднимается в воздух с максимальной взлетной массой около 200 тонн, передавая во время полета не менее 10 тонн каждому из самолетов морской авиации. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 500-600 км/ч приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой стыкуются с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживают данную дистанцию до полной перекачки топлива. Всего планируется совершить более 50 контактов с дозаправкой в воздухе.

В ночное время дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете. Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз за учебный период.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности самолетов и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.