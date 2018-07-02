Учебно-методический сбор РСВН пройдет в начале июля

В сообщении говорится, что впервые на сборах будут продемонстрированы возможности новейших образцов вооружения и военной техники.

ПГРК «Ярс» выйдут на маршруты боевого патрулирования, современные станции «Арс-14 КМ» создадут искусственные облака (искусственную завесу).

Также ракетчики отработают вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, расчеты боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М» обеспечат охрану и оборону ракетных комплексов на полевой позиции, организуют противодействие диверсионным разведывательным группам условного противника.

Учения проводятся под руководством командующего РВСН генерал-полковника С. В. Каракаева.