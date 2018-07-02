120 юнармейцев из Подмосковья приняли участие в чемпионате по практической стрельбе среди военнослужащих

Воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Московской области приняли участие в индивидуальном зачете по стрельбе из пневматического оружия, который прошел в рамках финального этапа первого чемпионата Вооруженных Сил РФ по практической стрельбе среди военнослужащих в многофункциональном огневом центре подмосковного парка «Патриот».

«В индивидуальном зачете по стрельбе из пневматического оружия в течение трех дней проведения мероприятия приняли участие 120 юнармейцев из Московской области. Каждый день подводились итоги соревнований. Двадцать седьмого июля лучшие результаты показали Малюгин Илья из Чехова, Зудова Алиса и Андросов Никита из Ногинска, 28 июля - Шуркина Юлия из Подольска, Литюшова Елизавета и Чернацкий Денис из Можайска, сегодня победителями в индивидуальном зачете по стрельбе из пневматического оружия стали Собиров Санъат и Яковлев Арсений из Сергиева Посада, Изварин Кирилл из Раменского», - рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Юнармейцы Московской области продемонстрировали меткость, точность и сосредоточенность при выполнении специальных упражнений. По итогам каждого дня трехдневных соревнований участников, набравших большинство баллов, награждали кубками и почетными грамотами.

Решение о проведении турнира принято министром обороны в целях совершенствования стрелковой подготовки военнослужащих, а также развития духа состязательности в процессе мероприятий боевой учебы.