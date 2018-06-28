Летчики-истребители Балтийского флота провели «воздушные бои» над морем

Летчики истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота выполнили полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Экипажи отработали комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, особое внимание летчики уделяли технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток. При выполнении полетов экипажи Су-27 и Су-30СМ в ходе тактического противоборства поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника», - говорится в сообщении.

Учебно-тренировочные полеты проходили над нейтральными водами Балтийского моря. По материалам объективного контроля задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей выполнены успешно.