ВКС России отразили удары воздушного «противника» на Дальнем Востоке

В Восточном военном округе прошли учения дивизионов противовоздушной обороны, вооруженных комплексами С-300. Военные прикрывали заданный район от массированного налета авиации.

Роль противника, атакующего на всем диапазоне высот и скоростей, выполнили экипажи самолетов Су-34 и Су-35. Все цели зенитные расчеты обнаружили успешно и своевременно. По ним выполнено более 20 электронных пусков.

Маневры проводились с применением инженерных средств маскировки.

С-300 - самый массовый российский зенитный ракетный комплекс дальнего действия. Способнен поражать различные цели на высотах, превышающих потолок высоты воздушных целей, на дальностях от нескольких до 200 километров в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.