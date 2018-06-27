Жители провинции Идлиб сообщили российским военным о готовящейся провокации со стороны организации «Белые каски», сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

Колонна автомобилей с эмблемами «Белых касок» накануне прибыли в город Идлиб, при этом в одном из них сотрудники организации привезли странные предметы, свидетельствующие о подготовке очередной фейковой химатаки.

В частности, грузовик привез индивидуальные средства защиты, емкостями с неизвестной жидкостью, видеооборудование и семь ракет. После чего несколько человек на глазах мирных жителей стали заполнять головные части снарядов смесью жидкости и порошка.

После чего все снаряжение и сотрудники «Белых касок» отправились в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман.

На прошлой неделе в Министерстве обороны РФ сообщили, что боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» готовят постановочную провокацию в Идлибе.

По данным Центра по примирению враждующих сторон, в Идлиб приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран.

«Белые каски» неоднократно инсценировали химические атаки в Сирии. Запись с якобы последствия «химической атаки» от «Белых касок», снятая в Думе, стала поводом для стран Запада нанести массированный ракетный удар по Сирии.

Тогда США, Великобритания и Франция выпустили по САР более ста ракет, не дождавшись результатов отчетов ОЗХО и не имея никаких доказательств газовой атаки, кроме вирусного видео.

При этом российская сторона была готова предоставить множество свидетельств провокационных действий организации. Например, после «химатаки» в Думе сирийский мальчик из ролика «Белых касок» был готов разоблачить глобальный фейк.

В постановочном видео «отравленного хлором» Хасана поливали водой, после съемок боевики угостили мальчика чаем и сладостями.

Однако эксперты ОЗХО отказались встречаться с «жертвами химатаки» в сирийской Думе. Также как и в похожей ситуации, после постановочной химатаки в Хан-Шейхуне.