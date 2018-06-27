Саперы Северного флота обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ
Немецкая зажигательная авиабомба СН-10 была сброшена на обьекты Северного флота в ходе боевых действий в Заполярье в 1941-1944 годах.
Фото: Минобороны РФ
Специалисты отдельного морского инженерного батальона Северного флота совместно с представителями МЧС по Мурманской области уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Северного флота.
Боеприпас утилизировали в месте его обнаружения на побережье губы Средняя Кольского залива, вдали от населенных пунктов. Подрыв боеприпаса был проведен при помощи противотанковой мины ТМ-57.
Всего с начала года саперами Северного флота было обезврежено более 70 боеприпасов: артиллерийских снарядов, мин и ручных гранат времен войны.