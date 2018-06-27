Подразделения ПВО Балтфлота отразят «удары с воздуха» на учениях

Тренировки по отражению ракетных и авиационных ударов условного противника по военным объектам, расположенным в Калининградской области начались на Балтийском флоте.

Как сообщает пресс-служба флота, в тренировках задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-300, С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны флота, а также самолеты морской авиации.

В ходе тренировки отрабатываются вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытия воздушных рубежей и подразделений, дислоцирующихся в Калининградской области.

В роли условного противника выступают бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также беспилотные летательные аппараты.

Попутно в рамках тренировки радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации выполняют нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-300 и С-400.

В мероприятиях боевой подготовки примет участие свыше 500 военнослужащих и задействовано более 50 единиц военной и авиационной техники. Тренировка продлится несколько суток.