Научные роты могут стать контрактными

В научные роты в будущем могут набирать контрактников, заявил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ Роман Кордюков.

«Мы рассматриваем в дальнейшем формирование научных рот на контрактной основе», - заявил Кордюков.

Он уточнил, что в 2018 году четыре научные роты начнут работы в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса «Эра».

Военный инновационный технополис «Эра», создаваемый в Краснодарском крае в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, начнет функционировать в сентябре. Технополис вместит в себя 18 специализированных комплексных лабораторий, оснащенных более 800 единицами уникального экспериментального и испытательного оборудования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного инновационного технополиса «Эра». Работы по реализации проекта начались 1 марта 2018 года. Планируется, что к 2020 году в технополисе будут трудиться более 2000 ученых и инженеров.



