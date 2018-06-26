Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход строительства нового корпуса «Нахимовки»

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства нового многофункционального корпуса Нахимовского Военно-морского училища. Его возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Новый корпус площадью около 40 тысяч квадратных метров примкнет к старому учебно-казарменному корпусу. Он представляет собой современное шестиэтажное здание с небольшим куполом в центре.

Вместе со строительством нового корпуса специалисты проводят глубокую реконструкцию комплекса. Они производят замену стен и перекрытий, укрепляют несущие конструкции и меняют конфигурацию кабинетов и аудиторий.

Заместитель главы оборонного ведомства России также посетил другой строящийся объект Западного военного округа – Военно-медицинскую академию имени Кирова. Там завершается строительство спортивного комплекса с тренажерными залами, площадками и бассейном.