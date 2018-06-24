Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» прошел на полигоне Песочное

В Ярославской области на полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) прошел Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда».

Всеармейскому турниру предшествовали соревнования в соединениях и воинских частях, а также окружные соревнования. Всего в отборочном этапе конкурса приняли участие более 2000 военнослужащих.

В Ярославскую область для участия в конкурсе прибыли около 300 специалистов РХБ защиты военных округов, видов и родов войск, соединений и воинских частей войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственного подчинения, Росгвардии.

Все задачи, поставленные перед конкурсантами, имеют реальный практический характер. Прежде всего, речь идёт о ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах, поэтому конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на заражённой территории, специальную обработку техники и экипировки.

Соревнования предусматривают выполнение 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику ведения современного боя, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.