В Санкт-Петербурге состоялся выпуск военных врачей

В Санкт-Петербурге в торжественной обстановке прошло чествование выпускников Военно-медицинской академии. Более пяти сотен врачей-лейтенантов - специалисты самого широкого профиля. Среди выпускников академии - 80 золотых медалистов. Теперь им предстоит служба в различных военных округах России.

От имени Сергея Шойгу военврачей поздравил замминистра обороны Тимур Иванов.

Он выразил уверенность, что полученные в течение шести лет учебы в академии знания послужат благороднейшей из целей - спасению человеческих жизней.