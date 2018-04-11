Женщины сделают Парад Победы рекордным: кадры репетиции

В подмосковном Алабине прошла очередная репетиция главного парада страны. На плацу, который в точности повторяет размеры Красной Площади, синхронно промаршировали почти 12 тысяч военнослужащих.

В Кубинке тем временем в воздух поднималась боевая авиация: 73 самолета - по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Первыми летели ударные вертолеты, стратегические ракетоносцы и бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

В параде также примет участие рекордное число женщин-военнослужащих - около 400 человек. Сейчас они со всеми тренируются в Алабине.

Из техники зрители впервые увидят машины поддержки танков «Терминатор», боевых роботов и новейшие истребители Су-57.