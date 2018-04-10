Мотострелки осваивают новые системы вооружения в Мурманской области

В Мурманской области начались учения береговых и сухопутных войск Северного флота. Арктическая и мотострелковая бригады поднялись по тревоге и выдвинулись в назначенные районы. Задачей военнослужащих является отражение нападения условного противника.

Военнослужащие осваивают новые системы вооружения и боевую технику. Командование совершенствует навыки управления в условиях быстро меняющейся обстановки.

В учениях задействованы свыше тысячи человек. В финале им предстоит отработать тактику действий в маневренной обороне. По итогам полевого выхода всем подразделениям выставят оценки за зимний период обучения.