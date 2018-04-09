Мотострелки осваивают наработанные в Сирии тактические приемы на полигоне Биджан в ВВО

На полигоне Биджан в Восточном военном округе тренируются мотострелковые подразделения.

В учениях задействованы танки, батареи реактивной артиллерии, разведподразделения и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в маневрах участвуют больше тысячи военнослужащих и 200 единиц техники. Командиры активно осваивают тактические приемы, наработанные во время боевых действий в Сирии.