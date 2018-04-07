Российские военнослужащие спасают пострадавших от паводков жителей по всей стране

В Центральной России начался весенний паводок. Пострадали сразу 14 населенных пунктов России, среди которых Рязань, Тамбов, Воронеж и Волгоград заливают талые воды.

Затоплены мосты и дороги, дома и дворы, десятки поселков находятся уже под водой. Для борьбы с паводками Министерство обороны РФ собрало многотысячную группировку: 27 саперных бригад, восемь спасательных команд и четыре понтонных подразделения.

В районы, где помощь экстренно необходима, направлены спецтранспорт, вертолеты и беспилотники. Ситуацию мониторят круглосуточно. По прогнозам, положение в центральных районах страны в ближайшие дни будет только ухудшаться. Уже в начале следующей недели большая вода придет в Тулу и Ярославль.