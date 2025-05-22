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Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск

Андрей Белоусов вручил ему штандарт главнокомандующего Сухопутных войск.
Анастасия Бобылева 2025-05-22 00:00:03
© Фото: Минобороны России

Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ему штандарт.

Глава МО отметил, что Мордвичев в ходе СВО раскрыл свой талант военачальника.

«Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», - добавил Белоусов, его цитирует «Красная звезда».

В публикации отмечается, что под командованием Мордвичева войска группировки «Центр» достигли больших успехов.

#армия #Минобороны РФ #Сухопутные войска #Андрей Белоусов #Андрей Мордвичев
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