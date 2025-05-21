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Дежурные средства ПВО сбили 30 украинских дронов

Вражеские аппараты уничтожили с 15:00 до 18:00 по московскому времени.
2025-05-21 19:39:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО с 15:00 до 18:00 по московскому времени уничтожили 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что 11 дронов перехватили в Орловской области. По пять БПЛА сбили в Брянской и Курской областях.

Еще четыре вражеских аппарата уничтожили в московском регионе, два - в Тульской области.

По одном беспилотнику перехватили в Калужской, Владимирской и Рязанской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #МО РФ
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