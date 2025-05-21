Дежурные средства ПВО сбили 30 украинских дронов

Дежурные средства ПВО с 15:00 до 18:00 по московскому времени уничтожили 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что 11 дронов перехватили в Орловской области. По пять БПЛА сбили в Брянской и Курской областях.

Еще четыре вражеских аппарата уничтожили в московском регионе, два - в Тульской области.

По одном беспилотнику перехватили в Калужской, Владимирской и Рязанской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.