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Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков

Экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».
2025-05-21 15:31:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне специальной операции экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации украинских боевиков. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

Удар по противнику нанесли бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Цель была успешно уничтожена.

В МО РФ уточнили, что экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Ранее в Минобороны России показали, как экипаж Су-34 под покровом ночи уничтожил украинский пункт управления беспилотниками.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Самолет #су-34 #МО РФ
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