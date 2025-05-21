Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков

В зоне специальной операции экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации украинских боевиков. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

Удар по противнику нанесли бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Цель была успешно уничтожена.

В МО РФ уточнили, что экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Ранее в Минобороны России показали, как экипаж Су-34 под покровом ночи уничтожил украинский пункт управления беспилотниками.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.