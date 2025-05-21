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Боевой дрон ВС РФ уничтожил терминал связи «Starlink» ВСУ под Харьковом

Военнослужащий ВС РФ уничтожил спутниковый терминал связи «Starlink» точным сбросом боеприпаса с боевого дрона.
2025-05-21 19:21:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор боевого БПЛА из группировки войск «Север» уничтожил спутниковый терминал связи «Starlink» подразделения ВСУ в Харьковской области. Кадрами объективного контроля поделилось российское оборонное ведомство.

Средства российской воздушной разведки обнаружили терминал связи ВСУ в лесистой местности. Проанализировав разведданные военнослужащие ВС РФ приняли решение об огневом воздействии, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оператор боевого беспилотного летательного аппарата 1431-го мотострелкового полка группировки войск «Север» умело осуществил точный сброс боеприпаса. Точное попадание зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронемашины «Казак» ВСУ в Харьковской области. Украинские националисты прятали технику в лесополосе, пока ее не настиг российский FPV-дрон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #связь #дрон #Харьковская область #ВСУ #starlink #терминал спутниковой связи
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