МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал о глумлении «азовцев»* над телом убитого бойца ВС РФ

Военнопленный поделился, как боевики «Азова»* хвастались фотографиями с убитым российским военнослужащим.
2025-05-21 16:52:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин, который попал в плен, рассказал о глумлении боевиков нацбата «Азов»* над телом убитого бойца Вооруженных сил России. Видеозапись с рассказом опубликовало Министерство обороны РФ.

По словам Ямашкина, к ним прибыли «азовцы»* с татуировками, набитыми в форме националистических символик, и хвастались фотографиями убитого российского военнослужащего.

«Они так лежат у него, возле него, разложились с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь табличку из картона. И опять же фотки возле него с улыбками, с автоматами», - рассказал военнопленный.

Он также вспомнил, что один из боевиков говорил о том, что попавших в плен российских бойцов необходимо «обнулять».

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, как на обучении инструктор ВСУ сломал ключицу солдату. Командование бросает солдат в бой, но не эвакуирует раненых и погибших, отметил военнопленный.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #военнопленный #нацбатальон #Глумление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 