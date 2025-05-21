Пленный рассказал о глумлении «азовцев»* над телом убитого бойца ВС РФ

Военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин, который попал в плен, рассказал о глумлении боевиков нацбата «Азов»* над телом убитого бойца Вооруженных сил России. Видеозапись с рассказом опубликовало Министерство обороны РФ.

По словам Ямашкина, к ним прибыли «азовцы»* с татуировками, набитыми в форме националистических символик, и хвастались фотографиями убитого российского военнослужащего.

«Они так лежат у него, возле него, разложились с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь табличку из картона. И опять же фотки возле него с улыбками, с автоматами», - рассказал военнопленный.

Он также вспомнил, что один из боевиков говорил о том, что попавших в плен российских бойцов необходимо «обнулять».

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, как на обучении инструктор ВСУ сломал ключицу солдату. Командование бросает солдат в бой, но не эвакуирует раненых и погибших, отметил военнопленный.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.