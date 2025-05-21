«Гиацинт» уничтожил лодки и склад ВСУ на левом берегу Днепра

Расчет «Гиацинта» поразил склад с боекомплектом и быстроходные лодки на Днепре. По такой небольшой подвижной цели артиллеристы нанесли точный удар с расстояния в 30 километров. Бойцы показали свою боевую работу.

Контролировать противоположный берег Днепра, находясь на таком внушительный удалении, довольно непросто. Наши десантники развернули для этого батареи самых дальнобойных орудий. В этом лесу много «Гиацинтов».

Среди их целей попадаются весьма неожиданные - такими стали быстроходные лодки. Их уничтожение показало, что точности «Гиацинту» не занимать.

«Лодка плыла, она перевозила личный состав с того берега к нам. Мы все правильно посчитали, правильно отработали и поразили цель», - поделился командир орудия с позывным Молдован.

Момент уничтожения склада с боекомплектом попал на видео. Судя по кадрам, цель поразили с первого же выстрела.

Ранее экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков. Экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».