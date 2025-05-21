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«Гиацинт» уничтожил лодки и склад ВСУ на левом берегу Днепра

Удар по лодкам наносился с расстояния около 30 км.
Виктория Косогляденко Анастасия Бобылева 2025-05-21 23:34:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет «Гиацинта» поразил склад с боекомплектом и быстроходные лодки на Днепре. По такой небольшой подвижной цели артиллеристы нанесли точный удар с расстояния в 30 километров. Бойцы показали свою боевую работу.

Контролировать противоположный берег Днепра, находясь на таком внушительный удалении, довольно непросто. Наши десантники развернули для этого батареи самых дальнобойных орудий. В этом лесу много «Гиацинтов».

Среди их целей попадаются весьма неожиданные - такими стали быстроходные лодки. Их уничтожение показало, что точности «Гиацинту» не занимать.

«Лодка плыла, она перевозила личный состав с того берега к нам. Мы все правильно посчитали, правильно отработали и поразили цель», - поделился командир орудия с позывным Молдован.

Момент уничтожения склада с боекомплектом попал на видео. Судя по кадрам, цель поразили с первого же выстрела.

Ранее экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков. Экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».

#армия #ВСУ #Днепр #склад #Гиацинт #лодки
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