«Триумфы» и «Панцири» впервые вместе отразили «ракетный удар»: кадры пусков

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» впервые единой системой отразили ракетный удар «противника».

В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия «Панцирь-С1».

«Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара», - говорится в сообщении и.о. начальника управления ПВО 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Генадий Шлаг.

Расчеты уничтожили мишени, которые имитировали баллистические ракеты. В свою очередь расчеты «Панцирей» уничтожали маловысотные и малоразмерные цели.

«В совокупности этот тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира», - сказал Шлаг.

По результатам учений, все цели были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов.