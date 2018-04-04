Масштабная проверка стартовала на Северном флоте

В маневрах задействованы более тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц военной техники, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

По словам Серги, в ходе учения войска и силы Северного флота отрабатывают отражение нападения условного противника.

Главные цели маневров – отработка системы управления командования армейского корпуса с подчиненными войсками и силами в условиях боевой быстро изменяющейся обстановки, совершенствование применения беспилотной авиации и новых систем вооружения.

Завершатся учения боевыми стрельбами на одном из полигонов мотострелковой бригады СФ в Мурманской области.