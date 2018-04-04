Боевые стрельбы Ка-52 «Аллигатор» в Хабаровском крае: кадры учений
В Хабаровском крае прошли учения вертолетов Ка-52 «Аллигатор», в ходе которых экипажи уничтожили условного противника.
Согласно легенде учений экипажи вертолетов Ка-52 должны были найти и уничтожить вражеские системы радиоэлектронной борьбы.
Замаскированные позиции были успешно обнаружены и уничтожены с помощью неуправляемых ракет.
После пуска ракет по заданному квадрату пилоты нанесли удар с помощью авиапушек.
Особое внимание на учениях уделялось слаженности действий экипажей в условиях постановки активных помех и технике пилотирования.