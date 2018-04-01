Четыре океана за 40 суток: у курсантов петербургского военно-морского института началась практика на корабле «Перекоп»

Курсанты петербургского военно-морского института в дань традиции пьют забортную воду и впервые в жизни чувствуют вкус дальнего похода.

Арифметика дальнего морского похода такова - на борту 400 человек, 1000 тонн топлива, 500 тонн воды и 20 тонн продуктов. В автономном плавании без пополнения запасов корабль может находиться 40 суток.

Курсанты вместе с экипажем учебного корабля «Перекоп» совершают поход, которого еще не было в истории страны – сразу по четырем океанам, - от полярных широт до экватора вокруг самого большого материка планеты.

Дальнее плавание началось 1 марта в Кронштадте. Через месяц моряки причалили в Севастополе. Впереди проливы Босфор и Дарданеллы, Суэцкий канал, Красное море, а также Аденский залив. После этого курсантов ожидают заходы в порты Шри-Ланки, Малайзии и Папуа-Новой Гвинеи. Оттуда - Владивосток и, впервые в истории учебных кораблей, проход Северным морским путем обратно в Кронштадт.

Во время движения по Средиземному морю к кораблю вплотную подлетел британский вертолет, и их фотограф, используя длиннофокусный объектив, не стесняясь, вел фотосъемку. А патрульные катера стран НАТО постоянно находились в зоне прямой видимости.

«Этот поход – инициатива главного командования военно-морского флота, чтобы дать практику курсантам», - рассказал начальник ВМИ, контрадмирал Владимир Соколов.

Корабль «Перекоп» - это целый факультет на плаву. Здесь есть комплекс тренажеров «Регель» - их в России всего два. Здесь и на специальной астрономической палубе курсанты осваивают штурманское дело.

«Безответственность может повлечь к аварийной опасности, что может привести к большой опасности. К примеру, корабль может сесть на мель или на грунт», - рассказал курсант петербургского ВМИ Андрей Ховрин.

За безопасность участников перехода отвечают военные водолазы и группа антитеррора, состоящая из морпехов. За здоровьем моряков следят шесть врачей. К большому путешествию на флоте готовились основательно.