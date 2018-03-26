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В Минобороны рассказали, как оформить целевой жилищный заем

Константин Федоров
12:58 26.03.2018
В Росвоенипотеке прокомментировали порядок оформления свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы на получение целевого жилищного займа.
В Минобороны рассказали, как оформить целевой жилищный заем
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащий, участвующий в накопительно-ипотечной системе не менее трех лет и изъявивший желание получить целевой жилищный заем, подает рапорт на имя командира воинской части о предоставлении ему этого заема, рассказала газета «Красная звезда» со ссылкой на руководителя ФГКУ «Росвоенипотека» Андрея Семенюка.

«На основании рапорта военнослужащего о предоставлении целевого жилищного заема в воинской части формируются соответствующие сведения и не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляются в региональное управление жилищного обеспечения Минобороны России, в котором воинская часть состоит на обеспечении», - пояснил Семенюк.

По его словам, управление жилищного обеспечения на основании сведений, полученных из воинских частей, формирует сводные сведения о военнослужащих, изъявивших желание получить целевой жилищный заем, и не позднее 20-го числа текущего месяца представляет их в Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны РФ, а тот в свою очередь отправляет их в ФГКУ «Росвоенипотека».

«На основании сведений, полученных от Департамента жилищного обеспечения, до окончания текущего месяца ФГКУ "Росвоенипотека" оформляет участнику накопительно-ипотечной системы свидетельство. В течение трех рабочих дней с даты его подписания ФГКУ "Росвоенипотека" направляет данное свидетельство в Департамент жилищного обеспечения для доведения его до участника в течение одного месяца», - сказал Семенюк.

Если в течение шести месяцев с даты подписания свидетельства участник не заключил с Росвоенипотекой договор целевого жилищного займа, он вправе повторно обратиться к командиру воинской части с рапортом. Порядок оформления свидетельства останется прежним.

Андрей Семенюк напомнил, что порядок оформления свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы (НИС) на получение целевого жилищного займа определен Правилами предоставления участникам НИС целевых жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. № 370 «О порядке ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» - их можно найти на сайте www.rosvoenipoteka.ru в разделе «Участнику НИС», подразделе «Нормативная правовая база».

В Минобороны России порядок и сроки оформления свидетельства установлены приказом министра обороны РФ от 28 февраля 2013 г. № 166 «Об утверждении порядка реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооружённых Силах Российской Федерации».

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