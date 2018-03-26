Корабли ТОФ поддержали огнем высадку морского десанта на учениях в Японском море
Морякам предстояли стрельбы по морским мишеням, которые также являются частью задач противолодочной и противовоздушной обороны.
Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» поразили артиллерией сложные цели.
Также корабли поддержали огнем высадку морского десанта.
Во время этого выхода морякам предстояли стрельбы по морским мишеням, которые являются частью задач противолодочной и противовоздушной обороны.