Корабли ТОФ поддержали огнем высадку морского десанта на учениях в Японском море

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» поразили артиллерией сложные цели.

Также корабли поддержали огнем высадку морского десанта.

Во время этого выхода морякам предстояли стрельбы по морским мишеням, которые являются частью задач противолодочной и противовоздушной обороны.