Выездная приемная Минобороны России провела встречи в Крыму

Обращения крымских военнослужащих нашли адресата - на полуострове выездная приемная Минобороны России провела встречи с отправителями и всеми желающими.

Начальник управления по работе с обращениями Наталья Белоусова и ее коллеги пообщались с гражданами в Севастополе, Симферополе и Евпатории. Символично, что именно в Крыму в 2014 году и родилась такая форма работы.

Представители ведомства организовали и коллективные, и персональные встречи с военнослужащими и членами их семей. В основном, людей интересовали социальные проблемы - военная ипотека, обеспечение служебным жильем и льготы для пенсионеров, а также военное образование.

Ответы на интересующие вопросы, рекомендации и конкретную помощь получили около 1,5 тыс. человек. Наталья Белоусова отметила, что в Севастополе открыта общественная приемная Минобороны РФ, так что работа с обращениями крымчан продолжится на постоянной основе.